Amazon Aktie: Investment stärkt Partnerschaft!

Amazon.com (NASDAQ:AMZN) hat eine Minderheitsbeteiligung an der Frachtfluggesellschaft Air Transport Services Group (NASDAQ:ATSG) erworben und stärkt damit eine strategische Partnerschaft in seinem schnell wachsenden privaten Luftnetzwerk, das die E-Commerce-Abwicklung unterstützt.

ATSG sagte in einem SEC-Filing am Montag, dass Amazon zum ersten Mal Optionsscheine ausübte, die es hielt, und $131 Millionen zahlte, um einen 19,5%igen Anteil an dem in Wilmington, Ohio, ansässigen Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



