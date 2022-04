Amazon-Aktie: Investition in Sicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) will $1 Milliarde in Unternehmen investieren, die Technologien in den Bereichen Logistik, Lieferkettenmanagement und Sicherheit entwickeln, um sein Kerngeschäft zu stärken. Amazon hat das Venture-Investment-Programm Amazon Industrial Innovation Fund ins Leben gerufen, um Unternehmen in allen Phasen zu unterstützen, die an Technologien arbeiten, um die Liefergeschwindigkeit im E-Commerce zu erhöhen und die Erfahrungen der Mitarbeiter in der Lagerhaltung und… Hier weiterlesen