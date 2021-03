Amazon Aktie: Intensiviert den Lebensmittelkrieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.Com Inc(NASDAQ: AMZN) baut eine nationale Lebensmittelkette inmitten der Pandemie auf, während andere Unternehmen ums Überleben kämpfen, berichtet Bloomberg.

Amazon Fresh, das im September sein Debüt in Los Angeles feierte, eröffnete am Donnerstag seine elfte Filiale und arbeitet an mindestens 28 weiteren, die von Philadelphia bis in die Vororte von Sacramento reichen. Das Unternehmen testet außerdem die kassenlose Einkaufstechnologie “Just Walk ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



