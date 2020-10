Amazon Aktie: Idee schreitet weiter voran!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon Aktie: Im letzten Artikel beschrieb ich, dass die Möglichkeit einer ABC Korrektur im Raum steht. Dazu musste der Kurs weiter zur Oberseite steigen, aber kein neues Hoch machen, um dann in den Kursbereich von rund 2850 USD zu fallen. Der Kurs zog wie geplant an und hat in diesem Zuge fast das Allzeithoch erreicht. Derzeit haben die Bären das Ruder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung