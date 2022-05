Amazon-Aktie: Die Hoffnung auf einen Turnaround steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie befindet sich in einem klaren Abwärtstrend, der durch den Bruch der Supportzone bei 2.700/2.800 Dollar Ende April eine weitere Bestätigung erfahren hat. Der allgemeine Sell-off an den Märkten, speziell im Technologiebereich, hat dazu geführt, dass die Kurse inzwischen bis auf 2.175 Dollar abgesackt sind. Zum Auftakt in die neue Woche markierte der Anteilsschein beim Stand 2.159,14 Dollar den… Hier weiterlesen