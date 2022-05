Amazon-Aktie: High-Performer plötzlich Verkaufskandidat!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Nachdem Amazon die Quartalszahlen bekannt gab, verlor der Aktienkurs deutlich an Wert und schloss am Freitag unter 2.500 USD. Es war der erste Verlust seit mehreren Jahren, jedoch muss man hier als Anleger auf die Einzelheiten achten. Denn Amazon konnte operativ ein gutes Quartal vermelden, jedoch sah sich die Firma bei der Beteiligung an Rivian zu einer Wertberichtigung gezwungen und… Hier weiterlesen