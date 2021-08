Amazon-Aktie: Hier ist Geduld gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Eigentlich wollte Amazon mit dem Online-Rollenspiel „New World“ am 31. August endlich durchstarten und damit seinen Einstand in der Welt der AAA-Videospiele feiern. Die Spieler werden sich nun aber noch etwas länger gedulden müssen, denn die Veröffentlichung wurde auf den 28. September verschoben, wie das Unternehmen kürzlich per Twitter mitteilte.

Wer das Projekt schon länger beobachtet, für den ist das längst nichts



