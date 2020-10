Amazon Aktie: Große Pläne durchgesickert!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon will sein Logistiknetz in Deutschland offenbar weiter ausbauen: Wie der „Nordkurier“ kürzlich mitteilte, plant der E-Commerce-Riese mit einem Logistikzentrum in der Stadt Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern). Die Zeitung beruft sich hierbei auf gut informierte Kreise.

Demnach gibt es bereits Verhandlungen über den Ankauf eines großen Grundstücks. Das Areal soll über eine gute Anbindung zum Flughafen Trollenhagen und diversen Bundesstraßen verfügen.