Amazon Aktie: Gigantischer Anstieg!

Amazon Aktie: Wow, die Bullen geben seit März dieses Jahres richtig Gas. So ist das Wertpapier von 1440 USD auf nun 2589 USD angestiegen. Da kann es natürlich auch mal eine Pause geben. Die Oszillatoren Rsi und Stochastik zeigen bereits Warnsignale bzw. Verkaufssignale an. Auch kommt der Kurs nun in ein weiteren Fibonacci-Kurszielbereich hinein. Dennoch, „The Trend Is Your Friend“ und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



