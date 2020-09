Amazon Aktie: Gibt es jetzt ein Comeback?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazons Aktie erzielte erst am 02. September einen Wert in Höhe von 3552 USD und damit einhergehend ein neues Allzeithoch. Darauf folgte jedoch ein Einbruch im September, der erst beim gleitenden 100 Tage Durchschnitt auf einem Niveau von ca. 2875 USD endete. Gestern gehörte die Aktie dann eindeutig zu den Gewinnern und konnte rund 5 % an Wert gewinnen. Damit entfernt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



