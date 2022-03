Amazon-Aktie: Gewalt am Arbeitsplatz?

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) hat angekündigt, dass es seine Mitarbeiter in der Innenstadt von Seattle aufgrund der anhaltenden Gewaltverbrechen in der Umgebung verlegen wird.

Überblick

Die Stadt hat im letzten Monat einen enormen Anstieg der Kriminalität zu verzeichnen. Am 2. März wurde der 15-jährige Michael del Bianco an der Kreuzung von 3rd Avenue und Pike Street, wo sich das Bürogebäude von Amazon befindet, erschossen.

„Angesichts ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung