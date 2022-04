Amazon-Aktie: Gestiegene Kosten an Kunden weitergegeben?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) hat einen 5%igen Aufschlag auf seine Liefergebühren eingeführt, um die Last der steigenden Treibstoffkosten und der Inflation zu verlagern, berichtet die Financial Times unter Berufung auf Amazon’s Drittverkäufer. Amazon wird die Gebühr auf die Lieferkosten pro Einheit aufschlagen, was bedeutet, dass die Kosten für die Lieferung eines T-Shirts von 5,07 Dollar auf 5,32 Dollar steigen würden, also um 0,24 Dollar… Hier weiterlesen