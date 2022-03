Amazon-Aktie: Gemeinnützige Arbeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

SEATTLE (dpa-AFX) – Amazon.com Inc. (AMZN) hat angekündigt, mehr als 42,5 Millionen US-Dollar in den Bau von 318 erschwinglichen Wohnungen in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln in der Region Puget Sound zu investieren.

Das E-Commerce-Unternehmen sagte auch, dass es mit Sound Transit, dem Verkehrssystem, das die zentrale Puget Sound-Region bedient, zusammenarbeiten wird, um die Projekte fertigzustellen.

