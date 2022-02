Amazon-Aktie: Gehaltserhöhungen für Mitarbeiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Tech-Gigant Amazon (AMZN) hat eine deutliche Anhebung des Grundgehalts für seine in den USA ansässigen Technologie- und Unternehmensmitarbeiter angekündigt, da die Pandemie einen umkämpften Arbeitsmarkt geschaffen hat.

Der E-Commerce-Riese gab am Montag in einem internen Memo an die Mitarbeiter bekannt, dass das maximale Grundgehalt für alle Angestellten des Unternehmens auf 350.000 Dollar erhöht wurde, was fast eine Verdoppelung gegenüber dem



