Amazon-Aktie: Geduld zahlt sich aus!

Amazon hat am Mittwoch einen kräftigen Aufschlag geschafft. Damit katapultierte sich die Aktie aus dem Niemandsland der charttechnischen Betrachtung etwas nach oben. Die Werte sind nun kurz davor, die nächste Hürde bei 1.500 Euro einzunehmen. Dies wäre ein gutes Signal, um in den kommenden Wochen doch noch die nächsten Barrieren bei 1.600 und vor allem 1.700 Euro anzugehen, so die Meinung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.