Amazon-Aktie: Gebühren werden steigen!

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) hat angekündigt, dass es seine Fulfillment by Amazon (FBA)-Gebühren ab dem 18. Januar 2022 anheben wird, ein Schritt, der zusätzliche Einnahmen in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar generieren könnte.

Amazon wird die FBA-Gebühren um durchschnittlich 5,2 % anheben. Die Gebührenänderungen basieren auf der Größe und dem Gewicht der Pakete. Die monatlichen FBA-Lagergebühren werden in den verkehrsschwachen Monaten von



