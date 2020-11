Amazon Aktie: Formelle Kartellklage eingereicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Europäische Union wird am Dienstag eine formelle Kartellklage gegen Amazon.com, Inc (NASDAQ:AMZN) einreichen, berichtet die Financial Times.

Was geschah

Die europäische Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wird am Dienstag Anklage gegen den E-Händler wegen der Art und Weise, wie er Händlerdaten auf seiner Plattform verwendet, ankündigen. Die Ermittler haben etwa zwei Jahre lang untersucht, ob das in Seattle ansässige Unternehmen die Regeln des Blocks ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



