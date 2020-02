Amazon Aktie: Folgende Kursziele gelten weiterhin!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon Aktie | ISIN:US0231351067 | WKN:906866

Ein neues Allzeithoch ist erreicht und schon geht es in eine Korrektur über. Aber das ist kein Wunder. Denn aktuell konsolidieren so ziemlich alle westlichen Aktienindizes. Unterstützend wird das 2018er Hoch von 2050 USD wirken. Falls diese noch nicht ausreicht, so kommt auch schon die 38-Tagelinie um 1964 USD zur Hilfe. Sollte das den Bullen der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung