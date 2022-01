Amazon-Aktie: Es wird abgeladen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

In den letzten beiden Handelstagen ist die Amazon-Aktie fast in den freien Fall übergegangen. Die Abwärtsbewegung hat sich nochmals erheblich beschleunigt, was unter anderem am großen Abstand zum 50-Tagedurchschnitt deutlich wird. Während sich der Kurs am Freitag im Tief bis auf 2.841,40 US-Dollar ermäßigte, verläuft der gleitende Durchschnitt noch bei 3.334,54 US-Dollar. Doch auch er geht gerade dazu über, in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



