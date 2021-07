Amazon-Aktie: Es kehrt Ruhe ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Bei Amazon hat sich an der Nachrichtenfront in den letzten Tagen erstaunlich wenig getan. Die Meldungen bestanden im Wesentlichen aus dem gewohnten Hintergrundrauschen, welches sich beispielsweise aus besonderen Rabatten, dem Treiben des Gründers Jeff Bezos oder (Warn-)Streiks an deutschen Standorten zusammensetzt.

Das Schicksal der Angestellten von Amazon soll an dieser Stelle in keiner Weise heruntergespielt werden. Es ist jedoch nicht von der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung