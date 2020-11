Amazon-Aktie: Erweiterung in Brasilien!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon Inc (NASDAQ:AMZN) hat seine E-Commerce-Logistikzentren in Brasilien auf acht erweitert, so ein Bericht von Reuters vom Montag.

Was geschah

Das Unternehmen hat drei neue Zentren in den Bundesstaaten Minas Gerais und Rio Grande do Sul sowie in der Hauptstadt Brasilia hinzugefügt. Die Vertriebsfläche von Amazon im Land wird durch die Erweiterung um zusätzliche 75.000 Quadratmeter vergrößert, und es würden auch 1.500 direkte Arbeitsplätze



