Amazon Aktie: Erneut Streik in Leipzig!

Die Gewerkschaft Verdi lässt in ihrem Arbeitskampf gegen Amazon nicht locker und bestreikte am Montag erneut das Versandlager in Leipzig. Nach Angaben von Verdi haben sich daran etwa 400 Mitarbeiter aus sämtlichen Schichten beteiligt. Amazon hingegen spricht von nur 170 Streikenden. In beiden Fällen wäre es nur ein kleiner Teil der Belegschaft.

Verdi will mit dem Streik darauf aufmerksam machen, dass Amazon ... Mehr lesen...

Ein Beitrag von Robert Sasse.