Amazon-Aktie: Die Ergebnisse auf einen Blick!

Amazon hat am 3. Februar nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 bekannt gegeben. Die Aktionäre haben Grund zur Freude. Die Aktien des führenden E-Commerce- und Cloud-Computing-Unternehmens stiegen im nachbörslichen Handel am Donnerstag sprunghaft an. Die Amazon-Aktien haben in den letzten Wochen eine harte Zeit hinter sich. Seit Jahresbeginn sind die Aktien um etwa 10 Prozent gefallen. Das Wertpapier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



