Amazon-Aktie: Entwarnung!

Der Nachrichtensender Bloomberg meldete, über 30 Firmen seien von Hackerangriffen durch Hardwaremanipulationen direkt bedroht, darunter auch Amazon. Das Dementi des e-Commerce Riesen fiel stark aus. Nun bekommt Amazon Rückendeckung von britischen und US-amerikanischen Behörden.

DHS und GCQH stützen Amazons Dementi

In der Meldung von Bloomberg hieß es, auf der Hardware seien Spionagechips installiert. Diese Chips seien in chinesischen Fabriken in die Server-Mainboards der

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.