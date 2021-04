Amazon Aktie: Entschuldigt sich für Tweet!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) hat sich bei dem Kongressabgeordneten Mark Pocan aus Wisconsin wegen des Problems der in Flaschen pinkelnden Mitarbeiter entschuldigt.

Amazon entschuldigte sich für einen Tweet, den es am 24. März als Antwort auf Pocan, der sagte, das Unternehmen lasse “Arbeiter in Wasserflaschen urinieren”. Das Unternehmen antwortete mit den Worten: “Sie glauben doch nicht wirklich an die Sache mit dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung