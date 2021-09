Amazon-Aktie: Endlich mal eine Genugtuung!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte für den US-amerikanischen E-Commerce-Riesen Amazon. Kein Wunder also, dass neue Standorte hierzulande regelrecht aus dem Boden sprießen.

Jetzt hat Amazon eine weitere Investition in Deutschland angekündigt. Demnach wird der Konzern bis zum ersten Halbjahr 2022 neue Logistikstandorte in Dummerstorf, Erding, Friedrichsdorf, Helmstedt, Hof/Gattendorf, Neu-Ulm, Weiterstadt und Wenden hochziehen. Gleich acht neue Standorte also.

Amazon-Aktie: Der Jobmotor

Der Konzern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung