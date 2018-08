Amazon-Aktie: Eigene Krankenhäuser?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das US-Gesundheitssystem ist bekannt dafür, dass es ineffizient und teuer ist. Die Versicherungskosten sind hoch, viele Leistungen müssen privat bezahlt werden. Die Tech-Konzerne im Silicon Valley versuchen mit vielen Vorteilen talentierte Mitarbeiter anzuwerben. Nun hat Amazon eine neue Idee vorgestellt.

Eigene Versorgung der Mitarbeiter

Amazon erwägt, am Hauptsitz in Seattle den „Aufbau medizinischen Grundversorgungsstellen“, so berichtete es der US-Fernsehsender CNBC letzten Donnerstag und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.