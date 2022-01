Amazon-Aktie: Doch kein Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie ist trotz einer vielversprechenden Jahreseröffnung – am ersten Handelstag (03.01) gewann der Anteilsschein 2,21 Prozent hinzu – gleich in der Folge wieder stärker unter Druck geraten. Grund waren die aktuellen Fed-Protokolle, die darauf hindeuten, dass die Leitzinsen in diesem Jahr doch früher angehoben werden als erwartet. Das sorgte besonders bei den zinssensitiven Technologiewerten für Verkaufsstimmung.

