Amazon-Aktie: Dieses Kursziel liefert die Point & Figure-Charttechnik!

Die Amazon-Aktie strebt weiter nach oben. Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsphase ist den Bullen Mitte März der Ausbruch gelungen. Mit dem Sprung auf über 1.742 US-Dollar wurde am 18. März ein neues 2019er-Hoch markiert, was ein Kaufsignal auslöste und weitere Kurssteigerungen zur Folge hatte. Am 21. März stieg die Aktie bis auf 1.819 US-Dollar und konsolidierte dieses Niveau in den folgenden Tagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.