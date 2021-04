Amazon Aktie: Deliveroo stürzt deshalb beim Debüt in London ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktien des von Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) unterstützten Essenslieferdienstes Deliveroo stürzten beim Börsengang in London am Mittwoch um 30% ab und erreichten innerhalb der ersten 20 Handelsminuten den Tiefststand von 271 Pence, berichtet die Financial Times.

Was geschah

Der Aktieneinbruch schürt Zweifel an der Börsennotierung britischer Tech-Unternehmen in Großbritannien. Deliveroo hatte seinen Eröffnungskurs am unteren Ende der Zielspanne von 390p angesetzt, nachdem



