Amazon-Aktie: Darum kommt man an dieser Aktie nicht vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie musste im Mai wie so viele andere Aktien eine Korrektur über sich ergehen lassen, die am 3. Juni zu einem Tief bei 1.672 US-Dollar führte. Seitdem bestimmen die Käufer wieder das Geschehen. Sie haben den Kurs am Mittwoch (vor dem Feiertag am 4. Juli) bis auf 1.941,50 US-Dollar ansteigen lassen und stehen damit dicht vor dem bisherigen 2019er-Hoch bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung