Amazon Aktie: Darauf haben die Aktionäre 2019 Wert gelegt!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Es gibt kaum etwas, was der Aktie von Amazon dieser Tage etwas anhaben kann. Im Jahr 2019 bekamen wir zwar so manche Negativschlagzeile zu Gesicht. Den scheinbar unaufhörlichen Aufwärtstrend der Amazon Aktie konnte aber keine davon ernsthaft in Gefahr bringen. Nachrichten über Nachholbedarf beim Datenschutz wurden schnell überschattet von hervorragenden Quartalszahlen.

Stagnation auf hohem Niveau?

Besonders im Sommer gingen die Kurse von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung