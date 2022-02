Amazon-Aktie: Dank dieser 2 Faktoren zu 33.364 Mio. US-Dollar Gewinn!

Während Amazon (WKN: 906866) in seinen Anfangsjahren meist nur Verluste und später eine geringe Gewinnmarge realisierte, legt sie seit 2015 stetig zu. Im letzten Jahr (2021) erreichte sie schon 7,1 % und auch in den kommenden Jahren ist wahrscheinlich eine weitere Steigerung zu erwarten. Amazon und seine Aktie werden so noch wertvoller.

Amazon profitiert vom Cloud-Geschäft

Hauptgrund dafür ist das Cloud-Geschäft, das unter dem Namen Amazon Web Service (AWS) geführt wird. Es legte im vierten Quartal 2021 beim operativen Gewinn um 48,5 % auf 5.293 Mio. US-Dollar zu. Der Umsatz stieg in diesem Segment um 39,5 % auf 17.780 Mio. US-Dollar, wodurch AWS auf eine operative Gewinnmarge von 29,8 % kommt.

Die Segmente Nordamerika und International mussten im vierten Quartal 2021 hingegen einen operativen Verlust von -206 Mio. beziehungsweise -1.627 Mio. US-Dollar hinnehmen. Das Handelsgeschäft leidet derzeit unter steigenden Kosten. So musste Amazon den dringend benötigten neuen Mitarbeitern höhere Gehälter bieten. Darüber hinaus verteuerten sich ebenfalls alle anderen Aufwendungen. Somit spürt auch Amazon derzeit die erhöhte Inflation. Der Nordamerika-Bereich konnte den Umsatz um 9,3 % auf 82.360 Mio. US-Dollar steigern, während International sogar leicht um 0,52 % auf 37.272 Mio. US-Dollar verlor.

Im gesamten letzten Jahr (2021) gewann AWS noch mehr an Bedeutung. In diesem Zeitraum stieg der operative Gewinn um 36,9 % auf 18.532 Mio. US-Dollar. Das Nordamerika-Geschäft verlor hingegen um 15,9 % auf 7.271 Mio. US-Dollar. International musste mit -924 Mio. US-Dollar sogar einen operativen Verlust ausweisen.

Sondereffekt führt zu starkem Gewinnanstieg

Auf Konzernebene steigerte Amazon im vierten Quartal 2021 seinen Umsatz um 9,4 % auf 137.412 Mio. US-Dollar. Damit lag das Unternehmen leicht unter den Erwartungen von 137,6 Mrd. US-Dollar. Doch der Nettogewinn stieg mit 98,3 % auf 14.323 Mio. US-Dollar umso stärker. Mit 27,75 US-Dollar Gewinn je Aktie übertraf Amazon die Erwartungen von 3,67 US-Dollar deutlich.

Doch operativ sank der Gewinn im vierten Quartal um 49,7 % auf 3.460 Mio. US-Dollar. Nur ein Sondergewinn in Höhe von 11.474 Mio. US-Dollar aus der Rivian (WKN: A3C47B)-Beteiligung führte letztlich zu einer starken Steigerung.

Im Gesamtjahr 2021 stieg der Amazon-Umsatz um 21,7 % auf 469.822 Mio. US-Dollar und der Nettogewinn um 56,4 % auf 33.364 Mio. US-Dollar.

Für das erste Quartal 2022 geht Amazon von 112 bis 117 Mrd. US-Dollar Umsatz und einem operativen Gewinn von 3 bis 6 Mrd. US-Dollar aus.

Amazon-Aktie profitiert von Preiserhöhung

Neben den übertroffenen Erwartungen profitiert die Amazon-Aktie von einer angekündigten Gebührenerhöhung für seine Prime-Mitgliedschaften. Sie verteuern sich zukünftig um 16,8 % auf jährlich 139 US-Dollar. 2018 stieg der Preis bereits von 99 auf 119 US-Dollar und 2014 von 79 auf 99 US-Dollar. Die Monatsgebühr steigt zukünftig um 15,4 % auf 14,99 US-Dollar.

Der Artikel Amazon-Aktie: Dank dieser 2 Faktoren zu 33.364 Mio. US-Dollar Gewinn! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon.

Motley Fool Deutschland 2022