Amazon-Aktie: Credit Suisse bekräftigt sein Outperform-Rating für Amazon.com!

Credit Suisse bekräftigte sein Outperform -Rating für Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) und beließ das Kursziel im Vorfeld der Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2002 unverändert bei $4.100 (38,3% Aufwärtspotenzial). Amazon hat in den letzten zwei Jahren mehr Geld für E-Commerce-bezogene Investitionen ausgegeben als in den zehn Jahren zuvor, und war eher bereit, eigene Fulfillment-/Transportanlagen zu besitzen. Das Unternehmen war bestrebt, einen größeren Teil seiner… Hier weiterlesen