Amazon Aktie: Der Cloud-Gaming-Service Luna erhält frühen Zugang!

Amazon.com, Inc (NASDAQ:AMZN) sagte am Dienstag, dass es Einladungen an eine “kleine Gruppe von Kunden” in den Vereinigten Staaten ausspricht, um Zugang zu seinem Cloud-basierten Spielservice Luna zu erhalten. Das Early-Access-Programm wird Streamer und Spieler – Core-Spieler, Gelegenheitsspieler und Spieler, die zum ersten Mal spielen – mit einbeziehen, um Feedback zu geben, sagte Amazon in einer Erklärung. Early-Access-Spieler werden Zugang zu Luna ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



