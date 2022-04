Amazon-Aktie: Die Bullen sind zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com, Inc (NASDAQ:AMZN) sprang am Donnerstag zur Markteröffnung um 1,78% nach oben, als es am Widerstandsniveau bei 3.131$ auf eine Gruppe von Verkäufern traf und über 2% vom Tageshoch fiel. Amazon hat die letzten zwei Tage damit verbracht, die 4 %ige Rallye vom Dienstag in Form eines doppelten Inside-Bar-Musters zu konsolidieren. Ein Inside-Bar-Muster deutet auf eine Konsolidierungsphase hin und wird… Hier weiterlesen