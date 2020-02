Amazon-Aktie: Die Bullen setzen weitere Akzente!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der amerikanische Internetkonzern Amazon setzt seinen rasanten Wachstumskurs fort. Wie das Unternehmen Ende Januar mitteilte, stiegen die Umsatzerlöse im vierten Quartal 2019 um 21 Prozent auf 87,4 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis (operating income) erhöhte sich von 3,8 auf 3,9 Mrd. USD. An der Börse wurden die Zahlen mit deutlichen Kursgewinnen quittiert. Per Kurslücke (Gap up) beförderten die Anleger die Aktie nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



