Amazon-Aktie: Die Bullen machen wieder Druck!

Die Amazon-Aktie erreichte am 3. Mai ein Hoch bei 1.962,64 US-Dollar und ging anschließend in eine Korrektur über. Neben den allgemeinen Korrekturtendenzen an den Märkten sorgten auch die Tweets von Donald Trump und das Hochkochen des Handelskrieges zwischen China und den USA für Verkaufsdruck. So kam der Kurs zu Beginn dieser Woche bis auf 1.822,62 US-Dollar zurück. Auf Höhe der 50-Tagelinie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



