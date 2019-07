Amazon-Aktie: Die Bullen kommen ihrem Ziel immer näher!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie startet gut in den Dienstagshandel an der Nasdaq und legt in den ersten Stunden etwa 0,75 Prozent zu. Damit rückt das Anfang Mai markierte 2019er-Hoch bei 1.964,49 US-Dollar immer näher. Es fehlen weniger als 4 US-Dollar bzw. 0,18 Prozent. Können das Top und die knapp darüber verlaufende 2.000,00-US-Dollar-Marke überwunden werden, wäre der Weg bis zu den bisherigen Höchstständen bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



