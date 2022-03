Amazon-Aktie: Bringt das was?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie ist heute mit einer Kurssteigerung von über fünf Prozent dick im Plus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des weltgrößten Online-Händlers jedoch zehn Prozent an Wert verloren. Was ist los mit der Amazon-Aktie?

Aktiensplit und Aktienrückkaufprogramm

Das heutige Kursplus von Amazon ist auf eine Entscheidung des Verwaltungsrats des Konzerns zurückzuführen, die Amazon-Aktie im Verhältnis 20:1 zu splitten. Dem geplanten Aktiensplit muss jedoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



