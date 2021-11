Amazon-Aktie: Bis 2037 5K Arbeitsplätze geschaffen?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Überblick. (NASDAQ:AMZN), ein Unternehmen von Amazon Web Services, Inc. (AWS), wird Ende 2023 bis Anfang 2024 eine Infrastrukturregion in Alberta, Kanada, eröffnen. Die neue Region AWS Canada West (Calgary) wird aus drei Availability Zones (AZs) bestehen und sich der bestehenden Region AWS Canada (Central) in Montreal anschließen, die ebenfalls aus drei Availability Zones besteht. AWS hat 81 Availability Zones in 25 geografischen