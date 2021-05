Amazon Aktie: Bieten Sie auf einen Flug mit Blue Origin!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Blue Origin gab am Mittwoch Details zu seinem ersten bemannten Flug ins All am 20. Juli an Bord der Suborbitalrakete New Shepard bekannt.

Was geschah

Blue Origin, das von Jeff Bezos von Amazon.com (NASDAQ:AMZN) gegründete Raumfahrtunternehmen, gab Details zu einem dreistufigen Verfahren bekannt, mit dem Bieter für einen Platz auf dem ersten bemannten New Shepard-Flug bieten können.

