Amazon-Aktie: Besser geht es nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon hat auch am Mittwoch seine starke Verfassung bestätigt. Die Aktie befindet sich unverändert im Rekordmodus und könnte schon in wenigen Tagen in Richtung 1.500 Euro nach oben klettern, heißt es. Aktuell sucht die Aktie täglich nach der Chance, einen neuen Rekordkurs zu etablieren.

Das gelingt gelegentlich, womit sich auch kurzfristig noch eine sehr starke und haltbare Aufwärtstrendgerade herauskristallisiert hat. Amazon hat ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.