Amazon-Aktie: Berufung geplant!

Was Sie wissen sollten Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) will gegen seine Niederlage gegen New Yorker Gewerkschaftsorganisatoren Berufung einlegen, berichtet das Wall Street Journal. Rund 55% der Arbeiter, die in einer Anlage auf Staten Island namens JFK8 gültige Stimmen abgaben, entschieden sich für die Amazon-Gewerkschaft. WSJ stellt fest, dass Amazon die Gewerkschaftsorganisatoren beschuldigt hat, die Mitarbeiter zu bedrohen, damit sie für die Gewerkschaft stimmen.… Hier weiterlesen