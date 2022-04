Amazon-Aktie: Berufung geplant!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Was Sie wissen sollten

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) will gegen seine Niederlage gegen New Yorker Gewerkschaftsorganisatoren Berufung einlegen, berichtet das Wall Street Journal.

Rund 55% der Arbeiter, die in einer Anlage auf Staten Island namens JFK8 gültige Stimmen abgaben, entschieden sich für die Amazon-Gewerkschaft.

WSJ stellt fest, dass Amazon die Gewerkschaftsorganisatoren beschuldigt hat, die Mitarbeiter zu bedrohen, damit sie für die Gewerkschaft stimmen.

Amazon beschuldigte die NLRB auch,