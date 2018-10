Amazon Aktie: Behörden in den USA und UK glauben Amazon!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Mit einem Bericht über chinesische Spionage-Chips in den Datenzentren von Amazon und anderen Tech-Giganten sorgte Bloomberg in der vergangenen Woche für Aufsehen. Amazon selbst jedoch dementierte derartige Berichte schnell und mit aller Vehemenz. Wer nun Recht hat, ist bisher noch immer nicht ganz klar. Zumindest die Behörden in den USA und Großbritannien schenken aber den Ausführungen von Amazon Glauben.

Es gebe demnach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.