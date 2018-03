Amazon-Aktie: Begrenzt der US-Präsident die Marktmacht des Online-Händlers?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

die Amazon-Aktie ist gehörig unter Druck geraten, nachdem Gerüchten zufolge der US-Präsident gegen die Marktmacht des Online-Händlers vorgehen will. In der Spitze verlor der Amazon-Kurs gestern bereits rund 7 % an Wert. Das verbrannte Kapital entspricht einem Börsenwert von etwa 53 Mrd. USD.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Ist die Washington Post der wahre Grund?

Jeff Bezos besitzt neben seinen Amazon-Anteilen auch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.