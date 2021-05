Amazon Aktie: Baustop nach groteskem Fund!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Was ist passiert

Amazon hat vorübergehend eine Baustelle am Standort Windsor gestoppt, nachdem sieben Schlingen an der Stelle seit April entdeckt wurden, AP berichtet.

Amazon hat gesagt, dass es den Standort bis Montag schließe, so dass zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in Kraft gesetzt werden können.

Ein Seil wie eine Schlinge gebunden wurde am Mittwoch am Standort in Windsor, etwa 10 Meilen nördlich von Hartford



