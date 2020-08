Amazon Aktie: Die Bären haben noch Platz!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie war im Frühjahr eine der stärksten Aktien am amerikanischen Aktienmarkt. Sie stieg vom Märztief bei 1.626,03 US-Dollar in der Spitze bis auf 3.344,29 US-Dollar an und bildete hier am 13. Juli ein neues Allzeithoch aus. Seitdem befindet sich der Wert in einer Korrektur.

Sie vollzieht sich in Gestalt einer volatilen Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Aktuell sind die Bären ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung