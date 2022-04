Amazon-Aktie: Augmented Reality Ausbau?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) sucht für ein noch nicht angekündigtes AR/VR-Produkt mehrere Stellen, was die Pläne des Unternehmens widerspiegelt, ein umfangreiches Team aufzubauen, the Protocol berichtet. Amazon sucht viele leitende Positionen für Computer-Vision-Wissenschaftler, Designer, Programmmanager, Produktmanager, Forscher und Technologen. Amazon sucht jemanden, der ein fortschrittliches XR-Forschungskonzept zu einem magischen und wertvollen, neuartigen Verbraucherprodukt entwickelt und dabei das Branchenkürzel für erweiterte Realität verwendet, das… Hier weiterlesen